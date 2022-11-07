Sun: на борту британской атомной подлодки возник пожар

Британская атомная субмарина Victorious прервала секретную миссию из-за того, что на борту подлодки произошло возгорание, сообщает газета Sun, ссылаясь на источники.

"Victorious была оснащена (межконтинентальными баллистическими) ракетами Trident II, когда произошёл пожар", — отмечается в статье.

По данным источников издания, пожар был быстро потушен.

Подлодка поднялась на поверхность в Атлантическом океане. Командование субмарины приняло решение вернуться на базу в Шотландию.

Ранее моряки и офицеры ВМФ Великобритании раскрыли конфиденциальные данные о личном составе экипажей атомных субмарин через фитнес-приложение Strava.