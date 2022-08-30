Моряки и офицеры Королевского военно-морского флота Великобритании, у которые есть доступ к подводным лодкам с ядерными баллистическими ракетами Trident, случайно раскрыли конфиденциальные данные через известное фитнес-приложение Strava. В открытых источниках появилась информация о личном составе экипажей атомных субмарин.
"Военнослужащие, дислоцированные на базе в Фаслейне, к северо-западу от Глазго, загрузили в открытый доступ свои имена, адреса и время, в течение которого они находились на службе", — отмечает автор британского издания The Times.
На территории военного объекта в Фаслейне размещены атомные субмарины с американскими баллистическими ракетами Trident, которые Британия считает основным средством стратегического сдерживания.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.