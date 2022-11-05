Первый, кто ввёл санкции против Белоруссии, был президент Украины. Команда ему дали через поляков американцы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с трудовым коллективом агропредприятия.
"Ко мне не надо претензии предъявлять. Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввёл, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребёнку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию", — объяснил он.
Лукашенко также заметил, что Минск выполняет свои союзнические договорённости с Россией. И добавил, что у него нет абсолютно никакого желания отправлять на Украину военных, если они не ступят на территорию страны с оружием.
"Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках — мало не покажется", — заключил белорусский лидер.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.