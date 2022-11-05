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Лукашенко: украинцам мало не покажется, если они пойдут на Белоруссию

Мир

Первый, кто ввёл санкции против Белоруссии, был президент Украины. Команда ему дали через поляков американцы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с трудовым коллективом агропредприятия.

Лукашенко: украинцам мало не покажется, если они пойдут на Белоруссию

"Ко мне не надо претензии предъявлять. Вы видели мою позицию по Украине. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввёл, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребёнку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию", — объяснил он.

Лукашенко также заметил, что Минск выполняет свои союзнические договорённости с Россией. И добавил, что у него нет абсолютно никакого желания отправлять на Украину военных, если они не ступят на территорию страны с оружием.

"Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках — мало не покажется", — заключил белорусский лидер.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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