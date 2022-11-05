Американский лидер Джо Байден допустил очередную оговорку. Во время выступления в Калифорнии он заявил, что главный производитель автомобилей в США General Motors будет производить только электромобили через тысячу лет.
По словам президента Америки, эту информацию ему сообщила генеральный директор GM Мэри Барра.
"Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году", — сказал хозяин Белого дома.
Ранее, в конце прошлого года, представитель компании General Motors озвучил заявление о планах перейти исключительно на производство электромобилей к 2035 году.
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