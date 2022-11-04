NYT: Пентагон создаст новое командование SAG-U для надзора за ВСУ

Пентагон анонсировал создание специального командования для надзора за обучением и снабжением ВСУ. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на Министерство обороны США.

Эксперты утверждают, что со стороны РФ будет сохраняться угроза для Украины ещё много лет.

"Командование обеспечит продолжение поддержки Украины в долгосрочной перспективе", — сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

Специальному командованию дадут имя "Группа содействия безопасности — Украина" (SAG-U). Оно позволит упорядочить систему обучения и помощи ВСУ, которая после начала спецоперации была создана "на лету".