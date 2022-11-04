Все публичные государственные служащие Украины должны выучить английский язык, заявили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) страны.
"На законодательном уровне есть намерение обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка. НАГС принимает участие в подготовке соответствующего законопроекта", — сообщила глава ведомства Наталья Алюшина.
Она уверена, что таким образом украинская публичная госслужба станет эффективной и мобильной.
Некоторое время назад представитель Министерства культуры и информационной политики Украины рассказал, что власти страны намерены присвоить особый статус английскому языку, который будет приравниваться к государственному "в определенных сферах общественной жизни".
Ранее член Конгресса США заявила, что после ноябрьских выборов Украина останется без американского финансирования.
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