Публичных госслужащих Украины заставят выучить английский язык

Все публичные государственные служащие Украины должны выучить английский язык, заявили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) страны.

"На законодательном уровне есть намерение обеспечить содействие в изучении публичными служащими английского языка. НАГС принимает участие в подготовке соответствующего законопроекта", — сообщила глава ведомства Наталья Алюшина.

Она уверена, что таким образом украинская публичная госслужба станет эффективной и мобильной.

Некоторое время назад представитель Министерства культуры и информационной политики Украины рассказал, что власти страны намерены присвоить особый статус английскому языку, который будет приравниваться к государственному "в определенных сферах общественной жизни".

Ранее член Конгресса США заявила, что после ноябрьских выборов Украина останется без американского финансирования.