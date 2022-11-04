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Кива: Накормите Зеленского утром ракетами и к вечеру он сбежит к маме в Израиль

Мир

Как только Владимир Зеленский почувствует угрозу собственной жизни, он тут же покинет Украину, уверен бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Украинский президент надеется на долгую жизнь, потому что хочет успеть потратить своё немалое состояние.

"Накормите Зеленского утром в Киеве ракетами и к вечеру он сбежит к маме в Израиль. Он очень ранимый и впечатлительный мальчик, который сильно боится боли и смерти. Особенно сейчас, когда стал долларовым миллиардером!" — заверил Кива подписчиков своего Telegram-канала.

Ранее пользователи украинских соцсетей признали, что пришло время убрать Зеленского и договориться с Путиным.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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