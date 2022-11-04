Президент Украины заявил, что откажется приезжать на саммит G20, если мероприятие намерен посетить Владимир Путин. По мнению украинцев, Зеленский просто не желает останавливать боевые действия.
Публикация Владимира Зеленского в соцсетях собрала множество негативных комментариев, причём некоторые из пользователей предложили довольно радикальное решение украинского конфликта.
"Пришло время убрать Зеленского и найти способ договориться с Путиным", — пишут жители страны.
Они напомнили главе государства, что Украина под его управлением больше не является самостоятельной страной, а полностью зависит от Североатлантического альянса.
По мнению комментаторов, встреча Зеленского и Путина в Индонезии могла бы стать первым шагом к остановке кровопролития и началу мирных переговоров.
Ранее с призывом отдать пост президента Украины российскому лидеру выступили жители европейских стран.
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