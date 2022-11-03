Патрушев: слова о ядерном ударе по РФ указывают на неадекватность Зеленского

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по российской территории.

Выступая на встрече секретарей Советов безопасности государств СНГ, он отметил, что глава Украины продемонстрировал неадекватное восприятие мировой ситуации.

"Заявление Зеленского о превентивном ядерном ударе по РФ подтверждает неадекватность украинского руководства", — подчеркнул Патрушев.

В начале октября Зеленский призвал Североатлантический альянс осуществить превентивную атаку на Россию с использованием ядерного оружия. Через некоторое время его пресс-секретарь Сергей Никифоров пояснил, что президент Украины говорил о необходимости нанести удар до 24 февраля.

При этом в Офисе Зеленского сообщили, что под превентивными ударами глава государства имел в виду новые санкции в отношении Москвы для недопущения ядерной эскалации в ходе конфликта.