Власти США не собираются останавливать поддержку Киева. Такая политика поднимает несколько тревожных ярко-красных флагов, пишет Newsweek.
По словам обозревателя издания Алиссы Блейкмор, постоянное наращивание объёмов финансовой помощи для Украины — это первый тревожный сигнал.
"США выделяют почти в два раза больше средств, чем все страны ЕС вместе взятые", — приводит автор слова своего источника из Кильского института мировой экономики.
Кроме того, она считает, что вторым ярко-красным флагом является коррупция киевского режима. Как пояснила журналист, огромные денежные суммы "исчезают", когда попадают на Украину.
Третий сигнал, вызывающий тревогу, состоит в том, что лидер США Джо Байден знает о коррумпированности украинских чиновников, однако не собирается принимать какие-либо меры для решения этой проблемы, сказано в материале.
Обозреватель подчеркнула: политики на Западе пытаются заставить граждан поверить в добродетельность и свободолюбивый настрой Киева. При этом конечный пункт назначения американского финансирования — страна, в которой процветает коррупция, заключила автор.
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