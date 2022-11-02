Newsweek: поддержка Украины со стороны США вызывает всё большую тревогу

Власти США не собираются останавливать поддержку Киева. Такая политика поднимает несколько тревожных ярко-красных флагов, пишет Newsweek.

По словам обозревателя издания Алиссы Блейкмор, постоянное наращивание объёмов финансовой помощи для Украины — это первый тревожный сигнал.

"США выделяют почти в два раза больше средств, чем все страны ЕС вместе взятые", — приводит автор слова своего источника из Кильского института мировой экономики.

Кроме того, она считает, что вторым ярко-красным флагом является коррупция киевского режима. Как пояснила журналист, огромные денежные суммы "исчезают", когда попадают на Украину.

Третий сигнал, вызывающий тревогу, состоит в том, что лидер США Джо Байден знает о коррумпированности украинских чиновников, однако не собирается принимать какие-либо меры для решения этой проблемы, сказано в материале.

Обозреватель подчеркнула: политики на Западе пытаются заставить граждан поверить в добродетельность и свободолюбивый настрой Киева. При этом конечный пункт назначения американского финансирования — страна, в которой процветает коррупция, заключила автор.