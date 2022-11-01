Гендиректор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен назвал неправдой сообщения СМИ о том, что в Финляндии из-за холода могут начать гибнуть люди.
"Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", — сказал Руусунен в беседе с РИА Новости.
При этом гендиректор не исключил возможности отключений электричества в Финляндии на короткие промежутки времени, объяснив, что это нормальная практика в работе любой электросетевой компании.
"Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы", — добавил Руусунен.
29 октября агентство Bloomberg сообщило, что вероятное масштабное нарушение работы национальных энергосистем может стать причиной гибели людей от холода.
Руководство Fingrid уже давно призвало жителей страны экономить электроэнергию, а в 10 октября кампания по массовому энергосбережению вышла на национальный уровень.
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