Глава Fingrid призвал не верить в то, что финны могут погибнуть от холода

Гендиректор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен назвал неправдой сообщения СМИ о том, что в Финляндии из-за холода могут начать гибнуть люди.

"Это неправда. Это, по-видимому, относится к гипотетическому сценарию длительного сбоя в работе системы электроснабжения во время сильных зимних морозов", — сказал Руусунен в беседе с РИА Новости.

При этом гендиректор не исключил возможности отключений электричества в Финляндии на короткие промежутки времени, объяснив, что это нормальная практика в работе любой электросетевой компании.

"Любые кратковременные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы сбалансировать производство и потребление и поддержать работоспособность системы электроснабжения. Это нормальная работа сетевой компании, и я не вижу в этом никакой драмы", — добавил Руусунен.

29 октября агентство Bloomberg сообщило, что вероятное масштабное нарушение работы национальных энергосистем может стать причиной гибели людей от холода.

Руководство Fingrid уже давно призвало жителей страны экономить электроэнергию, а в 10 октября кампания по массовому энергосбережению вышла на национальный уровень.