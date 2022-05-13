Россия приостанавливает подачу электроэнергии в Финляндию

Российская компания "Интер РАО" в ночь на субботу приостановит поставки электричества в Финляндию. Об этом сообщает финская электросетевая компания Fingrid.

"Российская дочерняя компания "Интер РАО" RAO Nordic Oy приостановит импорт электроэнергии в Финляндию 14 мая в 01:00", — говорится в сообщении.

По данным Fingrid, прекращение поставок связно со сложностями в оплате за российскую электроэнергию.

Несмотря на это, в финской компании заявили, что страна не ощутит недостатка электричества. В частности Fingrid намерена нарастить собственное производство, а также импорт из Швеции.