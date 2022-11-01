Суд над бизнес-империей Трампа начался в Нью-Йорке

В Нью-Йорке начался уголовный процесс по делу о семейном бизнесе Дональда Трампа в сфере недвижимости. Компания обвиняется в совершении налоговых махинаций, но сам экс-президент США вряд ли выступит в суде.

В понедельник после длительного и сложного процесса отбора присяжных — адвокаты Трампа отклонили несколько кандидатур за "негативное отношение" к главе бизнес-групп — прокуратура огласила обвинения:

Trump Organization и Trump Payroll Corporation "уходили" от уплаты налогов в период с 2005 по 2021 год.

Дональду Трампу лично не предъявлено никаких обвинений, и, хотя New York Times отметила, что его имя было упомянуто 10 раз за первые 40 минут разбирательства, его вряд ли вызовут для дачи показаний. Хотя генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, для которой "вывести бывшего главу государства на чистую воду" было частью предвыборных обещаний, неоднократно заявляла ранее о своём желании привлечь Трампа к ответственности.

В сообщении на своей социальной платформе Truth в субботу Трамп назвал все обвинения прокурора Джеймс "нелепыми", а её саму крайне пристрастной”. И это ещё мягко, потому что ранее он называл гособвинительницу "расисткой” и "мошенницей”.

Компаниям Трампа предъявлены обвинения по 15 пунктам: в мошенничестве, заговоре и воровстве в особо крупных размерах. По каждому санкции — штраф в размере до $10 000.

Хотя бизнес-империя Трампа могла бы легко справиться с таким наказанием, его оппоненты рассматривают судебный процесс как потенциальный источник "угрозы" в преддверии вероятного баллотирования в Белый дом в 2024 году.

Впрочем, взаимоотношения с правосудием у действующего хозяина Белого дома ещё сложнее:

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