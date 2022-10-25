Джо Байдена назвали соучастником в шести из 459 преступлений его сына Хантера

Президент США Джо Байден назван соучастником в шести эпизодах предполагаемых преступлений так называемых "белых воротничков".

Некоммерческая правозащитная организация Marco Polo опубликовала 634-страничный доклад с подробным анализом содержимого ноутбука Хантера Байдена, сына действующего президента США. В этом отчёте Хантер обвиняется в 459 преступлениях, в числе которых пособничество проституции, хранение и распространение наркотиков, мошенничество в государственных учреждениях, незаконное лоббирование в пользу иностранных государств и отмывание денег. Преступления, в которых обвиняется Хантер Байден, расследователи разделили на три основные группы:

140 преступлений, связанных с бизнесом;

191 преступление, связанное с сексом;

128 преступлений, связанных с наркотиками.

Основатель правозащитной организации Гаррет Зиглер, ранее работавший помощником 45-го президента США Дональда Трампа, утверждает, что действующий президент Джо Байден причастен к шести эпизодам, а именно:

к уклонению от уплаты налогов;

нарушениям Закона о президентских документах;

Закона о регистрации иностранных агентов (FARA);

использованию закрытой информации с государственной службы для получения финансовой выгоды.

Текст отчёта уже разослан всем 535 членам Палаты представителей и Сената, сообщает Daily Mail. Учитывая, что выборы в конгресс состоятся уже 8 ноября, этот документ может оказаться не только неприятным сюрпризом для демократов, но и "бомбой" под креслом действующего президента.