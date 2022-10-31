В ЕС намерены пресечь "злонамеренное поведение" России в киберпространстве

Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям намерен создать спеццентр, который будет отвечать за кибербезопасность и работать при Еврокомиссии.

Согласно тендеру, специалисты должны будут пресекать "злонамеренное поведение" в Сети.

"Ситуационный центр будет предоставлять услуги по противодействию быстро меняющимся угрозам, уязвимостям и инцидентам, затрагивающим критически важную инфраструктуру в ЕС, соседних странах и при необходимости — во всём мире", — цитирует выдержку из тендера RT.

Как отмечается в документе, речь идёт о "российской угрозе". В рамках конкурса ЕС готов потратить 22 миллиона евро.