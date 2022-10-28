Newsweek: цены на газ упадут в день промежуточных выборов в США

Американские власти, вероятно, снизят цены на топливо для "простых" потребителей в день промежуточных выборов, который пройдёт 8 ноября, заявили аналитики. По их мнению, уценка будет небольшой, но "действенной".

По мнению американских экспертов, такой ход могут "провернуть" в штатах, где население колеблется по поводу партии-избранника в Сенат и Конгресс США.

"В колеблющихся штатах, где цены на бензин выше, чем в среднем по стране, таких как Невада, Аризона и Орегон, цены могут упасть до 15-35 центов за галлон. Это означает, что Орегон и Невада, вероятно, упадут ниже 5 долларов за галлон, а Аризона может упасть ниже 4 долларов за галлон", — заявили аналитики Newsweek.

Показательно занижение цен может положительно повлиять на выбор американцев в предстоящем голосовании, подчеркнули эксперты.