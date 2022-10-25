Политолог Фарли: возвращение Трампа в политику не сулит Киеву ничего хорошего

Возвращение экс-президента США Дональда Трампа в политику отразится на поддержке Украины, заявил американский политолог Роберт Фарли.

Как подчеркнул Фарли, у Трампа много инструментов влияния на Конгресс и Сенат США. Кроме того, в случае победы республиканцев, политик не упустит возможности укрепиться во власти.

"Бывший президент Дональд Трамп нависает над разговором о внешней политике. Внешняя политика Трампа по-прежнему расходится с большей частью Республиканской партии, и эти различия влияют на то, как может выглядеть внешняя политика следующего президента-республиканца", — заявил политолог в статье для 19FortyFive.

Автор уточнил, что именно Трамп вёл "дружелюбную" политику с Россией и до сих пор выступает против действий правительства США по вооружению Украины вопреки интересам самой страны.