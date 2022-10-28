Власти Никарагуа: Путин на "Валдае-2022" описал зарождающийся многополярный мир

Выступление российского лидера Владимира Путина на "Валдае-2022" — демонстрация видения многополярного мира, который начинает зарождаться. Такое мнение выразила вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо.

По её словам, почти все граждане страны послушали речь главы РФ. Она убеждена: Путин призывает мир продолжать движение вперёд, опираясь на исторические факты и сохраняя культурные ценности.

"Выступление президента России — видение того, чем является зарождающийся многополярный мир, где есть уважение к каждому", — приводит комментарий Мурильо издание El 19 Digita.