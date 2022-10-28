Daily Mail: речь Путина на "Валдае" — сигнал Западу

Речь президента России Владимира Путина в рамках дискуссионного клуба "Валдай" даёт чёткий сигнал Западу о том, что переговоры о новом миропорядке будут проходить на условиях России, заявили британские аналитики.

Как подчеркнули эксперты, несмотря на то, что многим могло показаться, что Путин предлагает "оливковую ветвь мира", условия Москвы должны будут исполняться.

"В частности, он заявил, что Россия "не враг Запада" и лишь отстаивает "право на свободное развитие" — он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут проходить на условиях Москвы", — считают аналитики Daily Mail.