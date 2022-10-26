Балицкий: Киев предлагает запорожским подросткам деньги за слежку

По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, украинская сторона не гнушается вербовкой подростков в возрасте от 12 до 15 лет, обещая им деньги в обмен на услуги по слежке.

"У нас часто бывает, что люди просто ведутся, читают на сайте: "Мы тебе дадим 10 тысяч гривен, ты там пойди, что-нибудь сделай, возьми, перенеси". В основном украинские террористы задействуют несовершеннолетнюю молодежь, понимая, что к ним мы не можем применить методов воздействия", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Врио главы региона уточнил, что украинские националисты активно задействуют молодёжь 12-15 лет, пользуясь тем, что их несложно соблазнить финансовым вознаграждением. Украинские силовики пользуются "глазами, руками и телефонами" подростков в своих преступных целях, добавил Балицкий.