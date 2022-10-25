Глава Чечни Кадыров заявил, что спецоперация России на Украине является джихадом

Чеченский президент Рамзан Кадыров назвал спецоперацию на Украине джихадом. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он считает, что Россию пытаются унизить, разобщить, испоганить веру и культуру, чтобы страна потеряла идентичность.

Глава республики полагает, что в Европе сейчас "открыто действует сатанизм" и "сатанинская демократия". Он привёл в пример случаи, когда защищают права атеистов и оскорбляют чувства верующих, а также передают детей однополым парам.

"И в Европе это проглотили. Это они считают современным, цивилизованным. Чем раскрепощённее тема "ниже пояса", тем для них лучше. А я вижу в этом деградацию и сатанизм", — сказал Кадыров.

Он отметил, что любовь стране выражать нужно не только на словах.

"Это джихад! — пишет Кадыров. — Чеченские командиры приняли решение не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов".