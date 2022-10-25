Ордов: ЕС может изъять замороженные резервы России в размере $300 млрд

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов прокомментировал специально для Pravda.Ru заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен об изъятии активов России.

Для начала надо понять, что именно подразумевается под активами и кому они принадлежат. Это может быть и органы власти, и физические лица, но, вероятнее всего, речь идёт о международных резервах, которые являются "лакомым кусочком", говорит Ордов.

"То есть мы с вами говорим о том, что больше 300 миллиардов как были заморожены, так, похоже, и остаются заморожены. И, больше того, они заморожены ровно потому, что были инвестированы именно, видимо, в государственные долговые ценные бумаги, номинируемые в евро, в доллар. По сути, их изъятие — наиболее простой, необременительный способ и для американцев, и для европейцев в том числе", — заявил специалист.

Ордов напомнил историю с фирмой "Нога", которая "терроризировала" в 90-е годы попытками ареста государственного имущества за границей. То есть более экстравагантные способы решения ситуации тоже могут быть.

"Но все понимают, что как только это станет действительно реальным, то любого рода сотрудничество с Европой может приостановиться, а активы, видимо, будут изыматься, в том числе, просто по признаку регистрации либо компании, либо физического лица. И это, наверное, никаким ценностям уже точно не будет соответствовать. Хотя, я так понимаю, что здесь же вопрос по решению суда, без решения суда", — заключил директор.

Глава ЕК заявила, что заморозка активов России — не главная цель ЕС. Необходимо их конфисковать. Однако Евросоюз юридической базой для этого не обладает. "Мы работаем над этим", — сообщила Ляйен.