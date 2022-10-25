Глава ЕК: Евросоюз передаст Украине €1 млрд для восстановления энергоснабжения

ЕС передаст украинскому руководству миллиард евро и 400 электрогенераторов. Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На международной конференции по восстановлению Украины она отметила, что такая помощь позволит Киеву оперативно привести в порядок системы энергоснабжения.

"Мы работаем с Украиной для восстановления её энергетической инфраструктуры, выделен миллиард в качестве срочной поддержки", — сказала глава ЕК.

Она добавила, что Евросоюз продолжит оказывать помощь киевскому режиму. Россия не сможет "парализовать" Украину, заключила фон дер Ляйен.

Ранее заместитель руководителя Еврокомиссии Вера Юрова сообщила, что для продолжения поддержки Киева руководству ЕС придётся получить "благословение" жителей европейских стран. Она подчеркнула: конкретные решения по украинскому вопросу необходимо принимать лишь с учётом мнения граждан.