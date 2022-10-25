Для продолжения поддержки Киева руководство ЕС должно получить "благословение" со стороны жителей европейских стран. Об этом заявила заместитель руководителя Еврокомиссии Вера Юрова.
В беседе с корреспондентом Politico она отметила, что Евросоюз должен и дальше помогать украинской армии. Однако замглавы ЕК призвала прислушиваться к мнению граждан ЕС.
"Мы снова и снова просим благословения у людей", — сказала Юрова.
Она также подчеркнула: если Евросоюз сейчас остановит поставки оружия и передачу финансирования киевскому режиму, то в будущем "это будет стоить намного дороже".
Ранее японский политик Еити Масудзоэ сообщил, что с наступлением холодного сезона Европа ещё сильнее устанет от украинского конфликта. Он назвал военную помощь Запада "единственным спасательным кругом" Киева.
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