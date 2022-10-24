Sun: Сунак указал Джонсону, что его новое премьерство обернётся катастрофой

Экс-руководитель Министерства финансов Великобритании Риши Сунак дал понять бывшему премьер-министру страны Борису Джонсону, что его возвращение на пост обернётся катастрофой. Об этом пишет Sun.

По информации газеты, положение Консервативной партии ухудшится в случае выдвижения кандидатуры Джонсона на должность премьера. Именно эту мысль Сунак пытался донести до британского политика во время "дружеской и сердечной встречи", сказано в материале.

"Реальность такова, что возвращение Бориса Джонсона стало бы катастрофой для партии, Риши ясно дал это понять", — отмечается в статье.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Джонсон не будет претендовать на пост британского премьер-министра после отставки Лиз Трасс, занимающей эту должность.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, возвращение Джонсона, ушедшего на фоне политического скандала, обесценит институт премьерства в Великобритании.