Пушков: возвращение Джонсона будет означать обесценивание поста премьер-министра

Возвращение британского политика Бориса Джонсона на пост премьер-министра страны "девальвирует" эту должность, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, такое решение обесценит сам институт премьерства в Великобритании.

"Странным было бы возвращение ушедшего посреди скандала Бориса Джонсона в кресло премьера", — отметил Пушков.

Сенатор считает, что в этом случае понятие лидерства исказится и превратится в "элемент политического декорума". Кроме того, он подчеркнул: нынешний премьер Британии Лиз Трасс, которая объявила о своём уходе 20 октября, получила свою должность случайно.

Спустя 44 дня пребывания на посту Трасс заявила, что не может выполнить предвыборные обещания, поэтому вынуждена сложить полномочия. Она назвала ситуацию в Британии "нестабильной". Как пояснила Трасс, ей не удалось принять меры для снижения цен на электроэнергию.