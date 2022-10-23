Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет бороться за место после отставки Лиз Трасс.
Об этом сообщил канал Sky News, подтвердив, что экс-премьер свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров Британии выдвигать не будет.
Борис Джонсон и Риши Сунак вели переговоры до поздней ночи, заявил канал.
"Путь к "номеру 10" открывается для Сунака, поскольку Джонсон выбывает из гонки за лидерство", — в частности, сказано в сообщении телеканала.
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