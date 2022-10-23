Царёв о рисках затопления Херсона: "Наша задача — не дать ВСУ шанса для победы"

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв рассказал о возможных вариантах развития событий в Херсонской области.

Царёв пишет, что среди его знакомых существуют диаметрально разные точки зрения. Одни считают, что из-за проблем с логистикой и перехода ВС РФ в оборону, Херсон готовят к сдаче. Отключение интернета, по мнению этих людей, было проведено целью, чтобы граждане не публиковали фото отхода российских подразделений.

"Разговоры про взрыв дамбы нужны, чтобы оправдать оставление Херсона: сдали, потому что иначе дамбу взорвали бы, и водой смыло бы армию и мирных", — пишет Царёв.

У других друзей Царёва иная версия происходящего. По их мнению, мирных граждан эвакуируют, чтобы во время боя они не парализовали "скудную логистику". Он отмечает, что некая ротация на Херсонском направлении связана с тем, что спецназ используют в качестве пехоты. По мнению Царёва, это нецелесообразно.

"Боец спецназа — штучный экземпляр, его готовят пять-семь лет. Но наши позиции не остаются пустыми, они оборудованы, площади перед ними пристреляны. Активно работает артиллерия с левого берега", — пишет Царёв.

Опасение вызывает возможное разрушение дамбы через Днепр. По мнению Царёва, ВСУ нужен не просто быстрый сброс воды, им нужна неконтролируемая и ничем не сдерживаемая волна. Так они смогут смыть позиции артиллерии на пологом левом берегу и частично разрушить город.

"Сейчас наша артиллерия максимально придвинута к левому берегу, чтобы максимально накрывать правый", — пишет Царёв.

По его мнению, если бы сброс воды начали проводить раньше, то сейчас не было бы никаких угроз. Если позиции ПВО и артиллерии РФ смоет на левом берегу, позиции наших войск останутся без прикрытия. Царёв уверен, что эта локальная победа нужна американским демократам, потому что соцопросы показывают их гарантированный проигрыш.

"Выборы 8 ноября. Наша задача — не дать ни им, ни ВСУ ни единого шанса для победы", — подытожил Царёв.