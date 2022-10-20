Стремоусов: ВСУ не смогут прорвать Каховскую дамбу

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ не смогут прорвать Каховскую дамбу.

По словам Стремоусова, прорвать дамбу очень сложно. Её строили в советское время, поэтому для разрушения потребуется много тротила, отметил заместитель губернатора в эфире Крым-24. Стремоусов подчеркнул, что даже если ВСУ пробьют шлюзы, то это критично не отразится на правобережной части Херсонской области.

"Левобережная часть находится немножко ниже, там будут подтопления. Ну опять же, это не критично. Максимум, на который уровень может подняться вода — до метра", — уверен Стремоусов.