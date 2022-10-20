Стремоусов: Херсон может повторить судьбу Сталинграда

Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсон может повторить судьбу Сталинграда.

По словам Стремоусова, многие люди сегодня превратились в капиталистов и думают, что война их не коснётся. Он подчеркнул, что нужно перестать заниматься бюрократией и начать принимать серьёзные решения. Тогда у Херсонской области есть все шансы выстоять и не превратиться в Сталинград.

"У нас есть попытка сделать из города Херсона Сталинград. Если он бездарно падёт, то вспомним тех парней, которые отдали свою жизнь за субъект Российской Федерации. Нужно принимать решения и выбросить бюрократию", — заявил Стремоусов в эфире телеканала Крым-24.