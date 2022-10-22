Венгрия раскритиковала еврокомиссара за слова о "поражении" РФ: крайне опасно

Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится после "поражения" России очень опасно и неприемлемо, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

По мнению госсекретаря, подобные заявления толкают мир к эскалации, что недопустимо.

"Это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо", — пояснил Менцер.

Он подчеркнул, что Йоханссон связала кризис и военное событие, которое может и не произойти.