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Венгрия раскритиковала еврокомиссара за слова о "поражении" РФ: крайне опасно

Мир

Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится после "поражения" России очень опасно и неприемлемо, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

По мнению госсекретаря, подобные заявления толкают мир к эскалации, что недопустимо.

"Это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо", — пояснил Менцер.

Он подчеркнул, что Йоханссон связала кризис и военное событие, которое может и не произойти.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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