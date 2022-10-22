Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится после "поражения" России очень опасно и неприемлемо, заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
По мнению госсекретаря, подобные заявления толкают мир к эскалации, что недопустимо.
"Это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо", — пояснил Менцер.
Он подчеркнул, что Йоханссон связала кризис и военное событие, которое может и не произойти.
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