Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов прокомментировал исключение Венгрии из перечня государств, которые планируют ввести потолок цен на поставки российского газа.
В интервью Телеканалу "360" он отметил, что при определённых сценариях Венгрия может лишиться голубого топлива из РФ. Как пояснил специалист, именно поэтому Орбан делал всё для того, чтобы не принимать вместе с Евросоюзом новые антироссийские санкции.
"Венгрия очень сильно зависит от газа", — указал эксперт.
Кроме того, Адамидов подчеркнул: все остальные страны, входящие в состав ЕС, скорее всего, пойдут на утверждение потолка цен. Однако каждое государство будет по-своему реализовывать дальнейшую политику в сфере энергетических ресурсов, считает аналитик.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт добился разрешения Европейского союза не вводить ценовой потолок на поставки газа из РФ. По его словам, в случае присоединения к санкциям Венгрия может остаться без топлива.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское министерство обороны показало боевую работу расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в ходе специальной военной операции.