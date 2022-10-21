Адамидов: Венгрия сильно зависит от газа из РФ, поэтому отказалась от санкций

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов прокомментировал исключение Венгрии из перечня государств, которые планируют ввести потолок цен на поставки российского газа.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что при определённых сценариях Венгрия может лишиться голубого топлива из РФ. Как пояснил специалист, именно поэтому Орбан делал всё для того, чтобы не принимать вместе с Евросоюзом новые антироссийские санкции.

"Венгрия очень сильно зависит от газа", — указал эксперт.

Кроме того, Адамидов подчеркнул: все остальные страны, входящие в состав ЕС, скорее всего, пойдут на утверждение потолка цен. Однако каждое государство будет по-своему реализовывать дальнейшую политику в сфере энергетических ресурсов, считает аналитик.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт добился разрешения Европейского союза не вводить ценовой потолок на поставки газа из РФ. По его словам, в случае присоединения к санкциям Венгрия может остаться без топлива.