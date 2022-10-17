Военный ВСУ признался, что БПЛА "Герань" прилетела в жилой дом из-за обстрела

Военный ВСУ признался, что беспилотник (БПЛА) "Герань" прилетела в жилой дом из-за обстрела со стороны украинских военных.

В интервью украинскому телеканалу, военный ВСУ заявил, что они стреляли по российскому дрону, чтобы сбить его. Однако БПЛА изменил направление из-за чего попал в жилой дом.

"Мы стреляли по этим дронам, и поэтому они немного отклонились от курса. А если бы не стреляли, то они попали бы точно в цель. В стратегический объект с четырьмя трубами, который находился через дорогу в 50 метрах", — заявил военный в эфире украинского телеканала.

Военный жалеет, что есть жертвы из-за того, что дрон отклонился от цели и попал в жилой дом. Он хотел сказать что-то ещё, но ведущий его перебил и сменил тему.

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко ранее начал призывать всех, у кого есть оружие, стрелять по российским БПЛА. Военкор Александр Коц заявил, что попадание по жилому дому в Киеве Геращенко может смело записать на свой счет.

"Вы вот, беря в руки двустволку, подумайте 30 раз, не упадет ли до 50 кг взрывчатки на ваш дом, если вы вдруг случайно отстрелите дрону крыло", — написал Коц в своём блоге.