Леонков: дроны "Герань" стали "кошмаром" для Киева

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что дроны "Герань" стали "кошмаром" для Киева.

В понедельник, 17 октября, беспилотники РФ "Герань" нанесли удары по нескольким объектам в Киеве. По словам Леонкова, удары наносятся не только БПЛА, но и мощными ракетами.

"Удары действительность наносятся по критической инфраструктуре Украины. Не только с помощью беспилотников "Герань-2", но и другими средствами поражения, которые есть в арсенале в российской армии — это крылатые ракеты воздушного, морского, наземного базирования", — рассказал он в интервью "МК".

Леонков отметил, что призывы экс-министра МВД Украины Антон Геращенко использовать против БПЛА стрелковое оружие, показывают, что ПВО на Украине не справляется.