Депутат бундестага: главным проигравшим от конфликта на Украине будет Германия

От конфликта на Украине самым крупным проигравшим станет не Украина и не Россия, а Германия. Такое мнение высказала сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в интервью изданию Dlf.

Политик считает, что ФРГ рискует быть раздавленной в противостоянии других держав, поскольку в бундестаге нет компетентных людей, способных отстаивать интересы Германии.

Вайдель заявила, что из-за энергетического кризиса ФРГ угрожает реальная волна банкротств. Депутат призвала немедленно начать мирные переговоры, поддержала канцлера Олафа Шольца в его стремлении сохранять контакт с президентом России Владимиром Путиным, а также заявила о необходимости срочно ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2".