От конфликта на Украине самым крупным проигравшим станет не Украина и не Россия, а Германия. Такое мнение высказала сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в интервью изданию Dlf.
Политик считает, что ФРГ рискует быть раздавленной в противостоянии других держав, поскольку в бундестаге нет компетентных людей, способных отстаивать интересы Германии.
Вайдель заявила, что из-за энергетического кризиса ФРГ угрожает реальная волна банкротств. Депутат призвала немедленно начать мирные переговоры, поддержала канцлера Олафа Шольца в его стремлении сохранять контакт с президентом России Владимиром Путиным, а также заявила о необходимости срочно ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2".
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