Поддержка действующего президента США Джо Байдена упала до рекордных 33 процентов, показал опрос американского телеканала Fox News.

Большинство граждан США (54%) желают сменить главу Белого дома на президентских выборах в 2024 году.

По словам социологов, сторонники Республиканской партии твёрдо настроены добиться переизбрания действующего лидера страны.

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