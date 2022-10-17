Всё больше шведов жалуется на невозможность прокормить свои семьи из-за резкого роста инфляции в стране. Согласно информации, гражданам приходится обращаться за помощью к волонтёрам.
"К нам обращается всё больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать", — рассказали в благотворительной организации TV4.
В стране резко подорожали продукты и вещи первой необходимости.
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В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.