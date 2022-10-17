TV4: шведы пожаловались на невозможностью прокормить детей

Всё больше шведов жалуется на невозможность прокормить свои семьи из-за резкого роста инфляции в стране. Согласно информации, гражданам приходится обращаться за помощью к волонтёрам.

"К нам обращается всё больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать", — рассказали в благотворительной организации TV4.

В стране резко подорожали продукты и вещи первой необходимости.