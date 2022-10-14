Полковник Макгрегор: в теракте на Крымском мосту замешаны спецслужбы Британии

Появляется всё больше доказательств того, что британские силы, в частности Особая воздушная служба (ОВС), причастны к взрыву на Крымском мосту. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, страны коллективного Запада сильно преувеличивают последствия теракта, поскольку повреждения были частичными.

"Кратко говоря о ситуации с мостом — это была бомба, заложенная в грузовике. Появляется всё больше доказательств того, что в этом замешана ОВС", — отметил полковник.

Макгрегор подчеркнул, что британские спецслужбы довольно "дерзкие" в отличие от американского спецназа, поэтому силовики ОВС могли сконструировать бомбу и помочь транспортировать её на российскую территорию.

"Неизвестно, какую часть этой операции взяли на себя они, а какую выполнили сотрудничавшие с ними украинцы", — заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.