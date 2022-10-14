Верхушка консерваторов ведёт переговоры по смещению Лиз Трасс с поста премьер-министра. Об этом пишет Times.
Издание отмечает, что создать "совет старейшин", который прикажет Трасс уйти, хотят около 20-30 бывших министров и влиятельных депутатов.
Один из "заговорщиков" подтвердил газете, что разговоры об этом идут полным ходом.
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