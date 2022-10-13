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Новак посоветовал главе ЕК отправлять огромные счета за газ самим себе

Мир

Вице-премьер РФ Александр Новак дал совет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу растущих счетов за электричество и газ.

Новак посоветовал главе ЕК отправлять огромные счета за газ самим себе

Новак порекомендовал отправлять платёжки с огромными суммами политикам, которые приняли решение отказаться от российского газа в рамках долгосрочных контрактов, предпочтя им своповые поставки.

"Госпоже Урсуле фон дер Ляйен я бы посоветовал все эти счета направить именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены, об отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов", — сказал Новак в беседе с Наилей Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Таким образом Новак прокомментировал слова фон дер Ляйен, которая попыталась возложить вину за растущие счета европейцев на Россию.

Новак напомнил, что именно европейские политики принимали все решения по российским нефти и газу, закончив свою мысль русской поговоркой: "Сколько зеркало не протирай, от этого краше не станешь".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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