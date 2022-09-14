Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Евросоюз ожидают сложные времена из-за ситуации на Украине и проводимой там спецоперации.
"Впереди непростые времена. Многое на кону, не только для Украины, но для всей Европы и мира", — сказала она в ходе своего выступления в Европарламенте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.