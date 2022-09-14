Фон дер Ляйен: Европу и мир ждут "непростые времена"

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Евросоюз ожидают сложные времена из-за ситуации на Украине и проводимой там спецоперации.

"Впереди непростые времена. Многое на кону, не только для Украины, но для всей Европы и мира", — сказала она в ходе своего выступления в Европарламенте.