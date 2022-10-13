Украинский боксёр Владимир Кличко обрушился с критикой на немецкого продюсера Дитера Болена, который назвал санкции против России отстоем.
Кличко ответил экс-участнику группы Modern Talking Дитеру Болену, который упрекнул немецкие власти в том, что они отказались вести переговоры с Владимиром Путиным и ввели против России санкции.
"Вам, Дитер Болен, всё равно, что в нашей стране гибнут люди? Разве вас не волнует, что Путин хочет уничтожить нашу страну?" — написал Кличко в своём микроблоге.
Он объяснил немецкому деятелю шоу-бизнеса, что все проблемы в области энергетики Европы связаны с тем, что Россия начала спецоперацию на Украине.
"Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной?" — возмутился Кличко.
Ранее сообщалось, что заявление популярного немецкого продюсера и музыканта Дитера Болена обернулось скандалом в Европе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.