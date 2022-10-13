Кличко отчитал Болена: "Не волнует, что Путин хочет уничтожить нашу страну?"

Украинский боксёр Владимир Кличко обрушился с критикой на немецкого продюсера Дитера Болена, который назвал санкции против России отстоем.

Кличко ответил экс-участнику группы Modern Talking Дитеру Болену, который упрекнул немецкие власти в том, что они отказались вести переговоры с Владимиром Путиным и ввели против России санкции.

"Вам, Дитер Болен, всё равно, что в нашей стране гибнут люди? Разве вас не волнует, что Путин хочет уничтожить нашу страну?" — написал Кличко в своём микроблоге.

Он объяснил немецкому деятелю шоу-бизнеса, что все проблемы в области энергетики Европы связаны с тем, что Россия начала спецоперацию на Украине.

"Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной?" — возмутился Кличко.

Ранее сообщалось, что заявление популярного немецкого продюсера и музыканта Дитера Болена обернулось скандалом в Европе.