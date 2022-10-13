Немецкий продюсер, экс-участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийские санкции, чем навлёк на себя гнев европейской общественности.
Скандалом обернулось заявление популярного немецкого продюсера и музыканта Дитера Болена, который назвал отстоем решение отказаться от российских энергоресурсов.
Болен заявил, что следовало бы не вводить санкции против РФ, а садиться за стол переговоров. Это, по его мнению, помогло бы избежать "выкрутасов" в борьбе с энергетическим кризисом.
"Теперь мы должны терпеть холода. С моей точки зрения, это всё отстой", — выразил свою точку зрения Болен.
Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "санкции в нынешней форме убивают Евросоюз".
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