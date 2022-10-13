Скандал в Германии: немецкий продюсер Болен назвал санкции против РФ отстоем

Немецкий продюсер, экс-участник группы Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийские санкции, чем навлёк на себя гнев европейской общественности.

Скандалом обернулось заявление популярного немецкого продюсера и музыканта Дитера Болена, который назвал отстоем решение отказаться от российских энергоресурсов.

Болен заявил, что следовало бы не вводить санкции против РФ, а садиться за стол переговоров. Это, по его мнению, помогло бы избежать "выкрутасов" в борьбе с энергетическим кризисом.

"Теперь мы должны терпеть холода. С моей точки зрения, это всё отстой", — выразил свою точку зрения Болен.

Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что "санкции в нынешней форме убивают Евросоюз".