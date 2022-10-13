Немецкий телеканал N-TV, входящий в состав RTL Group, опубликовал результаты опроса, согласно которому 42% немцев проголосовали за вступление Украины в Евросоюз. Показатель ниже июньского: тогда за подобное решение выступало 55% опрошенных. При этом против вступления Украины в ЕС проголосовало 49% респондентов. Этот показатель выше июньского на 13%.
В возможности ВСУ вернуть себе потерянные в ходе СВО территории не верят 62% опрошенных, что составляет почти 2/3 от общего числа голосовавших.
Опрос коснулся и санкций против РФ. 63% граждан ФРГ выступили за продолжение санкционного давления на Россию, при этом 57% из них понимают пагубное влияние этих санкций на экономику самой Германии. 30% респондентов выступили за полную или частичную отмену санкций, что является максимальным результатом с конца февраля.
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