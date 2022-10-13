Запад тайно приговорил Путина и РФ к трибуналу и вторжению "за демократию"

Западные юристы старательно работают над созданием некоего международного трибунала, единственная цель которого — засудить Путина и Россию "за агрессию против Украины".

В настоящее время разрабатывается "юридическая основа" для того, чтобы посадить на скамью подсудимых Владимира Путина и других высших руководителей России, а саму нашу страну "насильно демократизировать" — сообщает "Царьград".

Итогом встречи G7 в онлайн-формате не зря стало совместное заявление о ситуации вокруг Украины, в середине которого говорится о необходимости "привлечь Россию к ответственности за преступления".

Пока тема не муссируется в прессе, но практические шаги уже сделаны. Данный вопрос находится в активной разработке под руководством американцев. Издание The Intercept пишет о создании специального трибунала по аналогии с Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ).

Что характерно, юристы прекрасно понимают, что Международный уголовный суд (МУС) им в этом деле не помощник.

Юрисдикцию этого суда ни Россия, ни США, ни Украина не признали.

МУС не может возбуждать уголовные дела против государственных руководителей, кроме как по представлению Совета Безопасности ООН.

Россия со своим правом вето в Совбезе заблокирует любую инициативу и будет совершенно в своём праве.

На самом деле они уже придумали формулировку обвинения, возродив понятие "преступление агрессии". Главный смысл — обвинение в "агрессии” не нуждается в доказательствах, якобы "в данном случае она настолько очевидна, что всё и так понятно".

В случае доведения этой бредовой затеи до хоть какого-то практического воплощения, как сообщает издание, "будет выписан ордер на арест президента Владимира Путина и других российских руководителей, а также принято решение об объявлении России "вне закона" и даже возможной интервенции "для демократизации России".

"Это повторение опыта расправы англосаксов над руководителями бывшей Югославии, где США и Британия "юридически" прикрывали свою преступную агрессию против независимой (но безъядерной) страны. Москве стоит учесть уроки этой ситуации и играть на опережение на международной арене", — считают авторы.