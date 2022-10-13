Западные юристы старательно работают над созданием некоего международного трибунала, единственная цель которого — засудить Путина и Россию "за агрессию против Украины".
В настоящее время разрабатывается "юридическая основа" для того, чтобы посадить на скамью подсудимых Владимира Путина и других высших руководителей России, а саму нашу страну "насильно демократизировать" — сообщает "Царьград".
Итогом встречи G7 в онлайн-формате не зря стало совместное заявление о ситуации вокруг Украины, в середине которого говорится о необходимости "привлечь Россию к ответственности за преступления".
Пока тема не муссируется в прессе, но практические шаги уже сделаны. Данный вопрос находится в активной разработке под руководством американцев. Издание The Intercept пишет о создании специального трибунала по аналогии с Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ).
Что характерно, юристы прекрасно понимают, что Международный уголовный суд (МУС) им в этом деле не помощник.
На самом деле они уже придумали формулировку обвинения, возродив понятие "преступление агрессии". Главный смысл — обвинение в "агрессии” не нуждается в доказательствах, якобы "в данном случае она настолько очевидна, что всё и так понятно".
В случае доведения этой бредовой затеи до хоть какого-то практического воплощения, как сообщает издание, "будет выписан ордер на арест президента Владимира Путина и других российских руководителей, а также принято решение об объявлении России "вне закона" и даже возможной интервенции "для демократизации России".
"Это повторение опыта расправы англосаксов над руководителями бывшей Югославии, где США и Британия "юридически" прикрывали свою преступную агрессию против независимой (но безъядерной) страны. Москве стоит учесть уроки этой ситуации и играть на опережение на международной арене", — считают авторы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.