Что произойдёт в случае ареста или покушения на Путина за границей

Запад ведёт с Россией войну на уничтожение, поэтому не остановится перед арестом или физическим устранением российского лидера Владимира Путина — об этом рассуждает "Царьград".

Уже понятно, что англосаксонский мир не остановится ни перед чем, чтобы раздавить Россию. Тому есть десятки прямых свидетельств, все возможные "красные линии" проигнорированы, и нет даже намёка на мирное окончание процесса.

"Есть версия, что коллективный Запад готовится арестовать президента России Владимира Путина, чтобы хотя бы так отстранить его от власти. Ситуация очевидна даже для здравомыслящей части западных обывателей, несмотря на зомбирование со стороны подконтрольных либеральной элите СМИ", — пишут авторы.

Пресса Запада неустанно работает над созданием такого образа России, который позволит провести любые недружественные или откровенно агрессивные действия НАТО, Евросоюза, других западных структур и отдельных стран в отношении нашей страны.

Отстранение Путина от власти является проблемой номер один для США, и в ход идут любые возможности и варианты. Именно этим объясняется и вскармливание Западом российской "оппозиции", которая должна расколоть общество и спровоцировать массовое недовольство политикой властей.

Конечная цель всего этого — "Майдан", он же — уличная революция и насильственная смена власти. Всё это не проходит в России, народ которой демонстрирует сплочение вокруг своего лидера, поэтому оставить в покое последнего для Запада уже непозволительная роскошь.

Причём это не обязательно планируется как убийство.

Во-первых, президента (особенно в такие времена) охраняют, как никого на свете, в том числе и в международных поездках.

Во-вторых, не дай бог, атака на автомобиль, самолёт и т.д. главы государства фактически приравнивается к атаке на страну и (скорее всего) вызовет ядерный ответ.

Впрочем известен механизм, обкатанный на сербских лидерах 20 лет назад. По словам авторов, Путину якобы может грозить арест по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Бывший судья Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Вольфганг Шомбург на днях в эфире "Баварского радио" заявил, что на Владимира Путина будет выписан некий секретный ордер на арест за якобы "военные преступления на Украине".

Юридический зигзаг, не имеющий аналогов, — выписать ордер втихую, без уведомления фигуранта. Предполагается, что Путин пересечёт российскую границу и окажется на территории иностранного государства, где и будет — возможно! — арестован.

Почему это нереально?

Глава государства обладает дипломатическим иммунитетом во время международных поездок. Украина не является участницей Римского статута, который учредил МУС, она не может вменить в вину предполагаемые "преступления". Россия вышла из МУС в 2016 году, после того как суд опубликовал доклад, классифицирующий присоединение Крыма после референдума как "оккупацию", а если страна не является участником МУС, её представители не могут быть привлечены судом к ответственности. Совет Безопасности ООН может передать неучастника МУС суду, но Россия, как постоянный член совета, имеет право вето, поэтому этого не произойдёт.

Впрочем принимать исчерпывающие меры безопасности всё равно необходимо.

Печальная судьба иракского лидера Саддама Хусейна и руководителя Ливийской революции Муаммара Каддафи — иллюстрация методов Запада. То, как действовал в Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), свидетельствует о том, что данный суд призван исключительно легитимизировать преступления коллективного Запада в отношении других народов, не послушных воле США и НАТО.

Запад пытается повторить получившийся тогда ход, с которым смирился мир. Но не Россия.

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