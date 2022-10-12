Экс-депутат Рады Кива: организатор теракта на Крымском мосту работает на США

Начальник главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, который устроил ЧП на Крымском мосту, связан с американскими спецслужбами. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, руководитель ГУР — ставленник Вашингтона. Он ещё в 2016 году осуществлял диверсии на Крымском полуострове, пояснил экс-депутат.

"Буданов давно работает на американские спецслужбы", — указал Кива.

Он подчеркнул: информация о причастности начальника ГУР к инциденту на Крымском мосту подтверждает, что подготовка к теракту проходила под контролем США.

Кива также предположил, что Буданов продолжит принимать участие в "кровавых терактах", выполняя задания американских кураторов.

Ранее представители ФСБ РФ сообщили, что сотрудники главного управления разведки Миноброны Украины и руководитель этого ведомства — основные организаторы взрывов на Крымском мосту. Киев пока отказывается комментировать результаты расследования.