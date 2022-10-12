Киев отказался комментировать данные ФСБ о теракте на Крымском мосту

Главное управление разведки Минобороны Украины отказалось давать какие бы то ни было комментарии по поводу данных ФСБ об организации теракта на Крымском мосту.

"Комментировать их очередные заявления мы не будем", — заявил Представитель пресс-службы ГУР минобороны Украины Андрей Юсов

Ранее Федеральная служба безопасности РФ выяснила, что теракт на Крымском мосту организовало

ФСБ сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было ГУ разведки Минобороны Украины, которым руководит Кирилл Буданов. Российские правоохранители выяснили, что взрывное устройство было спрятано в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах и в начале августа отправлено из Одессы в Болгарию.

По этому уголовному делу правоохранители уже задержали пять россиян, а также троих граждан Украины и Армении.