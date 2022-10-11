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Политолог Кортунов: на встречу и диалог Путина и Байдена на G20 есть шансы

Мир

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с Pravda.Ru оценил вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также возможности продуктивного диалога между ними в рамках саммита G20, который состоится в Индонезии 15-16 ноября.

Политолог Кортунов: на встречу и диалог Путина и Байдена на G20 есть шансы

Эксперт считает, что продуктивность диалога между российским и американским лидерами зависит от подготовленности их возможной встречи. И если обе стороны не упустят этот шанс, то президенты смогут обсудить самые актуальные на сегодняшний день аспекты — ядерную угрозу и украинский кризис.

"Мне кажется, вопрос в том, насколько будет подготовлена возможная встреча российского и американского президентов. Понятно, что самый срочный вопрос — это вопрос предотвращения эскалации кризиса до ядерного уровня. Если этот вопрос, так или иначе, будет обсужден, и по нему будет достигнута договоренность, тогда можно будет переходить и к другим, в том числе, к вопросам регулирования украинского кризиса. Мне кажется, времени очень мало. Но шансы, тем не менее, есть. Будем надеяться, что они не будут упущены", — сказал Кортунов.

Что касается Владимира Зеленского, с ним в этом плане пока не всё ясно, отметил эксперт. Он напомнил, что украинский лидер пообещал не вести переговоры с Путиным, однако не исключил возможности, что эта позиция может быть пересмотрена.

Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила присутствие на саммите G20 Путина и Зеленского.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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