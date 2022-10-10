Шотландия намерена отделиться от Великобритании

Шотландия заявила о намерении выйти из состава Великобритании и обрести независимость. Согласно информации, Верховный суд королевства рассмотрит этот вопрос 11 и 12 октября.

"Верховный суд Британии будет рассматривать слушание аргументов о разрешении проведения референдума об обособлении без одобрения британского правительства", — говорится в сообщении.

По информации Reuters, шотландские власти не согласны с решением Лондона выйти из ЕС. Референдум может состояться в октябре следующего года.