Шотландия заявила о намерении выйти из состава Великобритании и обрести независимость. Согласно информации, Верховный суд королевства рассмотрит этот вопрос 11 и 12 октября.
"Верховный суд Британии будет рассматривать слушание аргументов о разрешении проведения референдума об обособлении без одобрения британского правительства", — говорится в сообщении.
По информации Reuters, шотландские власти не согласны с решением Лондона выйти из ЕС. Референдум может состояться в октябре следующего года.
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